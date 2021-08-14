Дацик после победы над Даниялом Т-34: «Как бой? Плохо. Соперник остался стоять на ногах»

Вячеслав Дацик прокомментировал свое победное выступление в бою с Даниялом Эльбаевым по прозвищу Т-34.

«Как бой? Плохо, — сказал Дацик после поединка представителям СМИ, включая «СЭ». — Противник остался стоять на ногах, а времени мало — не хватило раскатать. Мы готовились на 4 раунда по 3 минуты, а сделали 3 раунда по 2 минуты. Детский сад».

Дацик победил Эльбаева судейским решением по итогам трех раундов. Бой состоялся 13 августа в Москве на турнире Бойцовского клуба РЕН ТВ.