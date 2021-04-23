Баста готов подписывать в свой промоушен 12-13-летних боксеров

Создатель промоутерской боксерской организации Gazfight рэпер Баста рассказал о том, как собирается продвигать боксеров и с кем планирует подписывать контракты.

«Мы творческое объединение, у нас есть опыт, наша команда вывела в первый эшелон большое количество артистов, механизмы примерно одни и те же.

Это в том числе и селекция, и поиск новых спортсменов, которые имеют определенный уровень, определенную репутацию. Это работа с большим количеством опций, мы можем заключить договор с 12-летним или 13-летним парнем, если наши специалисты определят, что его потенциал достаточно высок. Мы можем переподписать договор с каким-нибудь громадным спортсменом, реализовывая его задачи и организовывая юридическое сопровождение», - приводит слова Басты РЕН ТВ.

21 мая организация проведет турнир по боксу в Химках. Главное событие вечера — первый в России поединок в бриджвейте (до 101,6 кг) между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым. Победитель станет претендентом на пояс WBC в новой весовой категории.