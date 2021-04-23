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Баста готов подписывать в свой промоушен 12-13-летних боксеров

19:26
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Создатель промоутерской боксерской организации Gazfight рэпер Баста рассказал о том, как собирается продвигать боксеров и с кем планирует подписывать контракты.

«Мы творческое объединение, у нас есть опыт, наша команда вывела в первый эшелон большое количество артистов, механизмы примерно одни и те же.

Это в том числе и селекция, и поиск новых спортсменов, которые имеют определенный уровень, определенную репутацию. Это работа с большим количеством опций, мы можем заключить договор с 12-летним или 13-летним парнем, если наши специалисты определят, что его потенциал достаточно высок. Мы можем переподписать договор с каким-нибудь громадным спортсменом, реализовывая его задачи и организовывая юридическое сопровождение», - приводит слова Басты РЕН ТВ.

21 мая организация проведет турнир по боксу в Химках. Главное событие вечера — первый в России поединок в бриджвейте (до 101,6 кг) между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым. Победитель станет претендентом на пояс WBC в новой весовой категории.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/826760-basta-o-gazfight-mozhem-podpisat-12-letnego-boksera

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