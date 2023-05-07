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Сегодня, 16:34

Кудряшов объяснил, почему Альварес решил бросить вызов Биволу

Алина Савинова
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Российский боксер-тяжеловес Дмитрий Кудряшов прокомментировал поединок между мексиканцем Саулем Альваресом и британцем Джоном Райдером.

«Райдер и Бивол — не равнозначные величины в боксе. Уверен, никаких баллов победа над британцем Альваресу не принесла. Мексиканские болельщики хорошо разбираются в боксе и понимают что Райдер — это подарок на праздник для Мексики. Вызов Сауля Биволу обусловлен тем, чтобы хорошо выглядеть в информационном пространстве. Но как мы знаем стили делают бои и того что мы увидели в бою с Райдером, для победы над Биволом явно не достаточно», — цитирует Кудряшова Metaratings.ru.

6 мая Альварес одержал победу над Райдером единогласным решением судей на турнире в Мексике. После победы мексиканец предложил реванш Дмитрию Биволу.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kudryashov-alvares-brosil-vyzov-bivolu-chtoby-khorosho-vyglyadet-v-media-249199/
Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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