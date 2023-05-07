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Сауль Альварес после победы над Райдером: «Мы хотим реванш с Биволом — те же правила, те же условия»

Руслан Минаев
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес предложил россиянину Дмитрию Биволу провести реванш.

Об этом месиканец заявил после победы над британцем Джоном Райдером. Альварес победил единогласным решением судей (120-107, 118-109, 118-109).

«Все знают, что мы хотим реванш с Биволом. Те же правила, те же условия, все то же самое. Я хочу этого», — сказал Альварес.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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Сауль Альварес победил Джона Райдера единогласным решением судей
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