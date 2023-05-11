Кравцов заявил, что работа рефери на ЧМ-2023 иногда вызывает вопросы

Эдуард Кравцов, глава тренерского совета сборной России, поделился мнением о работе судей на чемпионате мира по боксу.

«Спорные результаты всегда будут, в любом случае. Но в целом судейство IBA за последние три-четыре года заметно улучшилось в качественную сторону, это видно невооруженным взглядом. Конечно, есть какие-то ляпы одиночного характера, но это не тенденция. Просто некоторым судьям не хватает квалификации немного. Это даже больше касается не судей, которые работают сбоку, там все функционирует более-менее нормально. Если чья-то работа иногда и вызывает вопросы, так это работа рефери, работающих в ринге. Вот взять тот же вчерашний нокдаун Шумкова, который получил несколько ударов уже после команды «стоп». В других поединках тоже нет-нет, но проскакивают подобные шероховатости», — приводит «Чемпионат» слова Кравцова.

Мужской ЧМ по боксу стартовал в Ташкенте 1 мая и завершится 14 мая. Российских спортсменов допустили до участия в турнире и разрешили им выступать с национальной символикой.