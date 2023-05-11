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Сегодня, 16:18

Кравцов назвал разочарования сборной России на чемпионате мира по боксу

Алина Савинова
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Глава тренерского совета сборной России Эдуард Кравцов рассказал, кто его разочаровал на чемпионате мира по боксу-2023.

«В списке разочаровывающих результатов ЧМ-2023 назову Габила Мамедова и Павла Сосулина. Парни в целом хорошо отбоксировали, если говорить про сам бокс, но с точки зрения спортивного результата, конечно, мы все ожидали от них большего. Это огорчает», — приводит «Чемпионат» слова Кравцова.

Мужской ЧМ по боксу стартовал в Ташкенте 1 мая и завершится 14 мая. Российских спортсменов допустили к участию в турнире и разрешили им выступать с национальной символикой.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-5098883-trener-kravcov-nazval-razocharovaniya-sbornoj-rossii-na-chm-2023.html
Бокс
Эдуард Кравцов
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