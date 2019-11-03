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Ковалев не планирует завершать карьеру после поражения от Альвареса

10:08
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Российский боксер Сергей Ковалев не собирается завершать карьеру, заявил его менеджер Эгис Климас. Ранее россиянин уступил мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде и не сумел защитить чемпионский титул по версии WBO.

— Конечно, он не собирается завершать карьеру, — цитирует Климаса ТАСС. — Мы собираемся вернуть свой титул.

У 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения и одна ничья. 29-летний Альварес одержал 53 победы при одном поражении и двух ничьих.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7075351

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