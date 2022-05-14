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Сегодня, 13:35

Сергей Ковалев — Тервелл Пулев: когда состоится, во сколько время начала боя

Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Ковалев.
Фото Global Look Press

В ночь на воскресенье, 15 мая, американском Инглвуде (Лос-Анджелес, США) пройдет боксерский турнир, в главном поединке которого экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и WBO россиянин Сергей Ковалев сразится с непобежденным болгарином Тервеллом Пулевым.

Сергей Ковалев&nbsp;&mdash; Тервел Пулев. Сергей Ковалев — Тервел Пулев: онлайн-боя

Ориентировочное начало боксерского вечера — в 1.00 по московскому времени, прямую трансляцию будет проводить платный канал Triller Fight Club. Ожидается, что Ковалев и Пулев начнут бой не ранее 4.00 мск.

38-летний Ковалев провел 39 боев, в которых одержал 34 победы, потерпел 4 поражения и один раз бой завершился вничью. В последний раз россиянин проводил поединок в ноябре 2019 года, когда проиграл нокаутом Саулю Альваресу.

У 39-летнего Пулева — 16 побед и 13 — нокаутом в профессиональной карьере, ни одного поражения.

Бой Ковалев — Пулев будет рассчитан на десять раундов.

Следить за ходом поединка Ковалев — Пулев можно на сайте «СЭ» по этой ссылке.

Сергей Ковалев
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