Ковалев может провести бой на турнире промоутерской компании Басты

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев может провести бой на одном из турниров промоутерской компании рэпера Василия Вакуленко (Басты). Об этом сообщил промоутер Алексей Титов.

Во вторник Вакуленко объявил о создании боксерской промоутерской компании Gazfight. В рамках первого турнира, который пройдет в подмосковных Химках 21 мая, состоится бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в новой весовой категории до 101,6 кг между россиянами Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым.

«Работаем над следующим боем Сергея Ковалева, — цитирует ТАСС Титова. — Есть различные варианты. После шоу 21 мая мы сядем и обсудим. Но почему бы нет?»

Ковалев в настоящее время проходит процедуры допинг-контроля для возвращения в бокс после обнаружения в его допинг-пробах запрещенных препаратов.

У 38-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), 4 поражения, 1 ничья. В последний раз он выходил на ринг в ноябре 2019 года, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде.