Рэпер Баста прокомментировал открытие боксерской промоутерской компании

Популярный российский рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) прокомментировал идею создания боксерской промоутерской компании Gazfight.

«Мы много разговаривали о том, что можно сделать для бокса, что интересное и удивительное можно придумать для того, чтобы этот замечательный вид спорта стал еще больше, еще круче, еще популярнее. Вот так родилась такая идея. Мы на протяжении года шаг за шагом обсуждали, как это сделать, как это сделать интересно, полезно, чтобы это было действительно круто.

За этим столом сидят те люди, которые имеют непосредственное отношение к боксу. Я здесь выступаю в роли зрителя, болельщика, и таких людей в стране безумное количество», — заявил Баста на первой пресс-конференции Gazfight.

Первый турнир Gazfight состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». В главном бою вечера впервые в России состоится поединок в новой весовой категории — бриджервейт. В отборочном бою за титул чемпиона мира WBC сразятся Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов.

(Ислам Бабаджанов)