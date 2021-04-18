Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Орловский оценил выступление блогера Пола в бою с Аскреном

11:07
Теги:

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский прокомментировал выступление блогера Джейка Пола в бою с экс-бойцом UFC Беном Аскреном.

«Да, только недавно увидел этот бой. Что я могу сказать... Мое выступление было лучше», — заявил Орловский на пресс-конференции после боя с Чейзом Шерманом.

Поединок по правилам бокса между Полом и Аскреном завершился сегодня в Атланте. Победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Джейк.

Орловский, тем временем, провел сегодня бой на UFC on ESPN 22 в Вегасе, где он победил вышеупомянутого Шермана единогласным решением судей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд