Ковалев и Альварес пройдут дополнительное взвешивание в день боя
20:30
Мексиканец Сауль Альварес и чемпион мира по версии WBO россиянин Сергей Ковалев пройдут дополнительное взвешивание в день боя, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов поединка. Ковалев и Альварес не должны превысить вес в 84 кг, иначе их ждут штрафные санкции.
Лимит в 84 кг сделан из-за перехода 29-летнего Альвареса через две весовые категории.
Ранее 36-летний Ковалев лишь со второго раза показал вес 79,38 кг. Команда спортсмена считает, что лишние 100 грамм появились из-за погрешности весов.
Бой Ковалева против Альвареса пройдет в ночь на воскресенье по московскому времени.
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