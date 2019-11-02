Ковалев и Альварес пройдут дополнительное взвешивание в день боя

Мексиканец Сауль Альварес и чемпион мира по версии WBO россиянин Сергей Ковалев пройдут дополнительное взвешивание в день боя, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов поединка. Ковалев и Альварес не должны превысить вес в 84 кг, иначе их ждут штрафные санкции.

Лимит в 84 кг сделан из-за перехода 29-летнего Альвареса через две весовые категории.

Ранее 36-летний Ковалев лишь со второго раза показал вес 79,38 кг. Команда спортсмена считает, что лишние 100 грамм появились из-за погрешности весов.

Бой Ковалева против Альвареса пройдет в ночь на воскресенье по московскому времени.