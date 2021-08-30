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Вудли согласился сделать себе тату «Я люблю Джейка Пола» ради реванша

08:25
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Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли ради реванша с блогером Джейком Полом готов сделать татуировку.

Сразу после поединка Вудли не согласился с решением судей и потребовал реванш. Однако блогер поставил особенное условие — чтобы, боец набил на себе тату со словами «Я люблю Джейка Пола». Вудли дал согласие и ушел.

Поединок Пол — Вудли состоялся 30 августа и продлился все восемь раундов. Победу одержал 24-летний блогер раздельным решением судей (77:75, 75:77, 78:74).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/ShowtimeBoxing/status/1432198437747970057

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Никита Карин все материалы автора

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