Вудли согласился сделать себе тату «Я люблю Джейка Пола» ради реванша

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли ради реванша с блогером Джейком Полом готов сделать татуировку.

Сразу после поединка Вудли не согласился с решением судей и потребовал реванш. Однако блогер поставил особенное условие — чтобы, боец набил на себе тату со словами «Я люблю Джейка Пола». Вудли дал согласие и ушел.

Поединок Пол — Вудли состоялся 30 августа и продлился все восемь раундов. Победу одержал 24-летний блогер раздельным решением судей (77:75, 75:77, 78:74).