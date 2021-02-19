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Константин Цзю опасается, что Кокляев убьет на ринге Тарасова

19:31
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Бывший боксер Константин Цзю опасается, что тяжелоатлет Михаил Кокляев убьет на ринге блогера Артема Тарасова.

По словам спортсмена, это может произойти, потому что в поединке встретятся бойцы из разных весовых категорий: вес Кокляева составляет 130 килограммов, Тарасова — 75.

«Главное, чтобы спать не отправили кого-нибудь. А это может произойти. Кокляев все-таки тяж, не забывайте. Чтобы упасть нужно всего 45 килограммов. Это может сделать даже ребенок, если неожиданно попадет точно в подбородок», — цитирует Цзю РЕН ТВ.

По словам Константина, даже ему, будучи профессионалом, было неудобно боксировать с Кокляевым на совместной тренировке.

«Кокляев громадный. Мне даже с ним было неудобно работать. Тарасов с меня ростом».

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/804328-konstantin-tsziu-opasaetsia-chto-kokliaev-ubet-na-ringe-tarasova

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