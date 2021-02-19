Константин Цзю опасается, что Кокляев убьет на ринге Тарасова

Бывший боксер Константин Цзю опасается, что тяжелоатлет Михаил Кокляев убьет на ринге блогера Артема Тарасова.

По словам спортсмена, это может произойти, потому что в поединке встретятся бойцы из разных весовых категорий: вес Кокляева составляет 130 килограммов, Тарасова — 75.

«Главное, чтобы спать не отправили кого-нибудь. А это может произойти. Кокляев все-таки тяж, не забывайте. Чтобы упасть нужно всего 45 килограммов. Это может сделать даже ребенок, если неожиданно попадет точно в подбородок», — цитирует Цзю РЕН ТВ.

По словам Константина, даже ему, будучи профессионалом, было неудобно боксировать с Кокляевым на совместной тренировке.

«Кокляев громадный. Мне даже с ним было неудобно работать. Тарасов с меня ростом».

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.