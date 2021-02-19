Цзю рассказал, почему не станет тренером Кокляева
20:02
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю рассказал, почему не готов стать тренером стронгмена Михаила Кокляева.
«Тренировать — это работа, — цитирует «Рен-ТВ» Цзю. — Я никого не тренирую, я получаю удовольствие. Мы хорошо знакомы, просто помочь ребятам хочу. А за работу я должен, как бы это пошло сейчас ни звучало, получать. У меня нет много времени. Нужно жить с ними, чтобы зваться тренером. Нужно быть единым целым со спортсменом. Ради чего?»
Кокляев 20 февраля встретится с блогером Артемом Тарасовым в рамках турнира «Бойцовский клуб «РЕН ТВ».
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/x/804335-konstantin-tsziu-rasskazal-pochemu-ne-stanet-trenerom-kokliaeva
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