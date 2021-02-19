Цзю рассказал, почему не станет тренером Кокляева

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю рассказал, почему не готов стать тренером стронгмена Михаила Кокляева.

«Тренировать — это работа, — цитирует «Рен-ТВ» Цзю. — Я никого не тренирую, я получаю удовольствие. Мы хорошо знакомы, просто помочь ребятам хочу. А за работу я должен, как бы это пошло сейчас ни звучало, получать. У меня нет много времени. Нужно жить с ними, чтобы зваться тренером. Нужно быть единым целым со спортсменом. Ради чего?»

Кокляев 20 февраля встретится с блогером Артемом Тарасовым в рамках турнира «Бойцовский клуб «РЕН ТВ».