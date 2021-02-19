Чилемба перевесил Чудинова на полкило

Россиянин Федор Чудинов и малавиец Айзек Чилемба провели взвешивание перед поединком, который станет главным событием вечера боев «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Ученик Роя Джонса Чилемба показал вес 76,6 кг, вес Чудинова составил 76,1 кг.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоится 20 февраля в Москве.