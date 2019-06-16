Команда Гловацки опротестует итоги боя с Бриедисом

Тренер Кшиштофа Гловацки Федор Лапин заявил, что команда боксера будет подавать протест по итогам боя с Майрисом Бриедисом.

– Мы подадим протест, но мы не уверены, что он принесет дивиденды. Пояс дальше... Сейчас люди об этом все забудут. У Кшиштофа болит челюсть, он не может говорить. Будет обследование, – цитируют "РИА Новости" Лапина.

В полуфинале (WBSS) в первом тяжелом весе Бриедис одержал победу над Гловацки техническим нокаутом. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO был остановлен в третьем раунде. По ходу поединка нанес латвийский боксер нанес удар локтем, а судья не услышал гонг после второго раунда. За это время Бриедис во второй раз отправил Гловацки в нокдаун.