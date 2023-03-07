Когда ближайший бой Тима Цзю: дата и время начала поединка

В ночь с 11 на 12 марта на арене «Qudos Bank Arena» в Сиднее (Австралия) состоится боксерский турнир, в главном событии которого сразится обязательный претендент на титулы в первом среднем весе Тим Цзю (21-0) и американец Тони Харрисон (29-3-1). Это будет бой за титул временного чемпиона мира по версии WBO.

Поединок начнется не ранее 05.00 по московскому времени.

В прямом эфире турнир покажут федеральный спортивный телеканал, канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru.

В топ-15 первого среднего веса Тим Цзю занимает первую строчку. Он должен был биться с чемпионом Джермеллом Чарло, но бой отменился из-за травмы руки у американца. В результате был организован поединок Цзю с Харрисоном за временный пояс.