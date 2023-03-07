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Чемпион ACA Абдул-Азиз подерется в PFL 15 апреля

Давид Хачатрян
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Чемпион легкого дивизиона ACA Абдул-Азиз Абдулвахабов (19-2) проведет следующий бой в американской лиге PFL против Ахмеда Амира (12-3), сообщают соцсети лиги. Бой состоится 15 апреля на PFL 3: 2023 Regular Season в Лас-Вегасе, США.

Абдул-Азиз идет на серии из четырех побед. В прошлом бою он одолел Хакрана Диаса (27-8) раздельным решением судей. Бой состоялся 5 ноября 2021-го на ACA 131.

Амир идет на серии из трех побед. В прошлом поединке он победил Амина Аюба (17-6) единогласным решением судей. Поединок прошел 25 сентября 2021-го на Brave CF 54.

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