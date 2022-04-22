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Сегодня, 23:42

Умар Кремлев официально выдвинулся на новый срок президента IBA

Иван Шитик
Корреспондент
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Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев зарегистрирован кандидатом на должность главы организации, сообщает пресс-служба IBA.

Кремлев зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента на новый срок. Вторым кандидатом стал голландец Борис ван дер Ферст.

Также IBA опубликовала список из 30 кандидатов на места в совет директоров организации. Там нет ни одно представителя России.

Выборы IBA пройдут на внеочередном конгрессе ассоциации, который состоится в середине мая в Стамбуле.

Кремлев возглавляет Международную ассоциацию бокса с 2020 года. С 2017 по 2021 он занимал должность генерального секретаря Федерации бокса России.

Умар Кремлев
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