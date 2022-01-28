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Сегодня, 19:44

Кенкерли считает, что Дацик одержит победу над Пулеметчиком

Анна Горшкова
Корреспондент

Чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли поделился ожиданиями от боя Вячеслава Дацика и Зелемхана «Пулеметчика» Дукаева в рамках боксерского вечера на РЕН ТВ.

«Шансы 50/50. У одного скорость и опыт, а у другого мощь. Предпочтение отдаю Дацику, так как все-таки он более мобильный в последнее время, и поэтому 55/45, что Дацик, наверное, выиграет», — приводит слова Кенкерли РЕН ТВ.

Также Эльдар Кенкерли выбрал фаворитов в поединках Максима Новоселова с Максом «Топором» Щербаковым, а также Павла Шульского с Даниялом «Т-34» Эльбаевым.

«Более мобильный все-таки в последнее время — это Новоселов. Очень много видно, как он тренируется в последнее время в зале, стоит в парах, я думаю, что он будет поинтереснее, получше, чем в предыдущие разы. Либо ничья, либо выиграет Новоселов. Предпочтение будет Эльбаеву, хотя про второго сейчас не могу сказать. Не следил за ним в последнее время», — добавил он.

Вечер бокса с известными российскими бойцами состоится 28 января на турнире РЕН ТВ. Прямая трансляция начнется в 23:00.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/933216-vozmozhna-nichia-kenkerli-o-bokserskom-poedinke-topora-i-novoselova
Вячеслав Дацик
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