Кенкерли считает, что Дацик одержит победу над Пулеметчиком

Чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли поделился ожиданиями от боя Вячеслава Дацика и Зелемхана «Пулеметчика» Дукаева в рамках боксерского вечера на РЕН ТВ.

«Шансы 50/50. У одного скорость и опыт, а у другого мощь. Предпочтение отдаю Дацику, так как все-таки он более мобильный в последнее время, и поэтому 55/45, что Дацик, наверное, выиграет», — приводит слова Кенкерли РЕН ТВ.

Также Эльдар Кенкерли выбрал фаворитов в поединках Максима Новоселова с Максом «Топором» Щербаковым, а также Павла Шульского с Даниялом «Т-34» Эльбаевым.

«Более мобильный все-таки в последнее время — это Новоселов. Очень много видно, как он тренируется в последнее время в зале, стоит в парах, я думаю, что он будет поинтереснее, получше, чем в предыдущие разы. Либо ничья, либо выиграет Новоселов. Предпочтение будет Эльбаеву, хотя про второго сейчас не могу сказать. Не следил за ним в последнее время», — добавил он.

Вечер бокса с известными российскими бойцами состоится 28 января на турнире РЕН ТВ. Прямая трансляция начнется в 23:00.