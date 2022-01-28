Блогер Тарасов дал совет Пулеметчику перед боем с Дациком

Российский блогер и боец ММА Артем Тарасов рассказал, что нужно Зелимхану «Пулеметчику» Дукаеву для победы над Вячеславом Дациком в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я уже всем говорил давным-давно, что с Дациком надо не драться, с ним надо боксировать, то есть играть в так называемый бокс, что умеет прекрасно Зелимхан, у него скорость, он игровик. У Дацика это напор, движение вперед постоянное, поэтому сегодня, кто будет хитрее, тот победит. И что подготовил Дацик.

Если Дацик будет другим, играть в другой бокс, то, возможно, мы вообще удивимся сегодняшнему бою. Очень непредсказуемый для меня бой, результат даже не предсказать. Кто победит? Не знаю. Знаю только, в одном бою, возможно, я ошибаюсь, с удовольствием жду турнир», — приводит слова Тарасова РЕН ТВ.

Поединок Дацика и Дукаева состоится сегодня, 28 января, в прямом эфире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Начало в 23:00 по московскому времени.