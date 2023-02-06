Катмен Бетербиева: «Ярд был более стойким, чем все остальные соперники Артура»

Расс Абнер, катмен чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0), высоко оценил выступление Энтони Ярда (22-3).

«Первое, что я сказал [главному тренеру Бетербиева] Марку [Рамзи] во время боя: «Этот парень более стойкий, чем все остальные соперники, с которыми дрался Бетербиев», — сообщил Абнер в интервью BBC 5 Live Boxing. — Он принимал удары, и другие парни принимали удары, но они не отбивались так, как он. Маркус Браун получал удары, но он все падал и падал, и даже не сопротивлялся. Этот парень отбился. Это его заслуга.

Давление, которое оказывает Бетербиев, заставляет тебя включать пятую передачу, когда ты хочешь быть на второй. Он заставляет тебя переключиться на пятую передачу раньше времени. Ты не хочешь тратить больше энергии, чем нужно, а Бетербиев заставляет тебя это делать. [Ярду] нужно было набраться мужества, наносить ответные удары и делать все возможное, чтобы использовать свою силу. И ему это удалось. Отличное выступление.

Я ожидал, что стилистически это будет тяжелый бой, но я думал, что как только мы его прижмем, он рассыплется. Но он все никак не сдавался и продолжал сопротивляться. Поэтому в углу [мы сказали Бетербиеву]: «Давай вернемся к джебу». [Смеется]. Давай вернемся к джебу".

После боя я услышал, как Бетербиев сказал Ярду: «Ты крут. Намного круче, чем я ожидал». Ярд получил наше уважение. Он не говорил гадостей. Всегда есть победитель и проигравший, но этот бой он закончил на щите".

Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.