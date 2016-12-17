Канделаки - о бое Поветкина: "В программе передач пока изменений нет. Ждем"

Генеральный продюсер канала "Матч ТВ" Тина Канделаки подчеркнула, что в программе канала пока нет изменений в связи с информацией об отмене боя Александра Поветкина и Бермейна Стиверна за титул временного чемпиона WBC. Ранее сообщалось, что поединок был отменен в связи с положительной допинг-пробой Поветкина. Организаторы боя рассматривают возможность проведения поединка Поветкина с другим соперником.

"Я бы рекомендовала всем дождаться официального заявления Рябинского. В программе передач "Матч ТВ" пока изменений нет. Ждем", - написала Канделаки в твиттере.