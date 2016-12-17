12:57 17 декабря | БОКС — Профессиональный

Канделаки - о бое Поветкина: "В программе передач пока изменений нет. Ждем"

0
0
0
1

Генеральный продюсер канала "Матч ТВ" Тина Канделаки подчеркнула, что в программе канала пока нет изменений в связи с информацией об отмене боя Александра Поветкина и Бермейна Стиверна за титул временного чемпиона WBC. Ранее сообщалось, что поединок был отменен в связи с положительной допинг-пробой Поветкина. Организаторы боя рассматривают возможность проведения поединка Поветкина с другим соперником.

"Я бы рекомендовала всем дождаться официального заявления Рябинского. В программе передач "Матч ТВ" пока изменений нет. Ждем", - написала Канделаки в твиттере.

Опрос

Поветкин провалил допинг-тест. Что это значит для его карьеры?
голосовать
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Leo Hawk

Не парься, Тина. Вместо Поветкина ставь кино с Сигалом. Они даже похожи :)

13:50 17 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ