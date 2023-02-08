Камил Гаджиев: «Бой Бивола и Бетербиева россиянам не интересен»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что никому в мире не интересен бой чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0) и чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0).

«Если ты считаешь, что это [бой Бивола и Бетербиева] было бы суперинтересно посмотреть россиянам, я бы так не сказал. А не россиянам — вдвойне неинтересно. Жаль, что Усик слишком тяжелый. Было бы просто волшебно посмотреть бой Бетербиева с ним. Но Усик слишком большой», — сказал Гаджиев на KAMIL TIME.

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.