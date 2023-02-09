Тищенко о требовании Усика не допускать россиян на ОИ-2024: «Как спортсмен, я не понимаю его»

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко прокомментировал «СЭ» слова чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усика, который потребовал не допускать россиян на Олимпиаду-2024.

«Не знаю, насколько такие высказывания повлияют на допуск наших спортсменов на Олимпиаду в Париже, но в целом я не понимаю Усика как спортсмен. Не поддерживаю его высказывания. Мне кажется, каждый должен заниматься своим делом: спортсмены — спортом, а политики — политикой», — сказал Тищенко «СЭ».

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция).