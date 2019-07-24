Кадыров выразил соболезнования в связи со смертью Дадашева

Глава Чечни Рамзан Кадыров - о смерти российского боксера Максима Дадашева. Он выразил соболезнования родным и близким спортсмена.

- Выражаю соболезнования родным и близким боксера Максима Дадашева, - написал Кадыров в Twitter. - К сожалению, спортивные травмы нередко приводят к трагическим последствиям.

Выражаю соболезнования родным и близким боксёра Максима Дадашева. К сожалению, спортивные травмы нередко приводят к трагическим последствиям. — Рамзан Кадыров (@RKadyrov) July 23, 2019

Российский боксер Максим Дадашев скончался в США. 28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Субриэлем Матиасом в прошедшую субботу.

Боксер Максим Дадашев умер. Можно ли было его спасти?