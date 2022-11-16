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«Написал Папе Римскому. Буду жаловаться на WBC». Хрюнов — о ситуации с поясом Беспутина

Хрюнов рассказал об общении с Папой Римским насчет исключения российских боксеров из рейтинга WBC
Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с «СЭ» рассказал об общении с Папой Римским насчет исключения российских боксеров из рейтинга WBC. На прошлой неделе Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман объявил об исключении российских, а также белорусских спортсменов из рейтингов WBC.

«Я написал письмо Папе Римскому. Пожаловался на WBC за дискриминацию. Почему, по чьей-то воле Беспутин должен быть лишен своего пояса?» — сказал Хрюнов «СЭ».

В 2021 году в Красноярске Александр Беспутин провел бой за титул Всемирной боксерской ассоциации WBA Gold. Его оппонентом стал чемпион Мексики и чемпион WBC Latino.

Бой был организован в рамках сотрудничества WBC с нерелигиозной благотворительной организацией Папы Римского Франциска Scholas Occurentes, в которой есть программа BoxVal (Boxing with Values), осуществляемая под эгидой WBC.

Бокс
Владимир Хрюнов
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