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Сегодня, 13:33

Тренер Джошуа назвал бойца, который доставит проблемы Кроуфорду и Спенсу

Давид Хачатрян
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Известный тренер Роберт Гарсия считает, что перспективный 24-летний американец Верджил Ортис-младший (19-0) сможет конкурировать с чемпионом WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (38-0) и чемпионом WBC, WBA и IBF Эрролом Спенсом (28-0).

«У Верджила есть сила, сердце и подбородок. Поэтому, если вы хотите его победить, вам придется его убить, — сказал Гарсия, выступая на Young Billionaire Boxing. — У [Джарона] Энниса будут с ним проблемы. Из-за его стиля он создаст большие проблемы даже Кроуфорду и Спенсу».

Ортис все свои бои выиграл досрочно. В прошлом поединке он одолел Майкла МакКинсона (22-1) техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой состоялся 6 августа в Форт-Уэрте, США.
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