Боец ММА Магомед Исмаилов рассказал в преддверии боя с Оланреваджу Дуродолой о своем боевом «допинге». Россиянина спросили, почему он перед одной из тренировок жевал жвачку.

«Это мой допинг. Если я зажевал жвачку, значит, я буду хорош, — приводит слова Исмаилова РЕН ТВ. — Она меня разгоняет, это мое личное, психологическое. Бывает, что баскетболисты жуют жвачку и играют. Есть мнение, что в этот момент ты бываешь более сконцентрирован. Чисто психологический момент. Если чувствуешь, что тебе это помогает, то жуй жвачку и двигайся. А кто-то говорит, что это вредно».

Ранее сообщалось, что Исмаилов и Дуродола прошли процедуру взвешивания. Спортсмены показали одинаковый результат — 91,9 килограмма. Бойцы провели традиционную битву взглядов, после которой ударили кулаком о кулак в знак приветствия.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдет 25 февраля.

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