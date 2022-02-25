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«Если я зажевал жвачку, значит, я буду хорош». Исмаилов — про боевой допинг

Исмаилов заявил, что перед боем ему помогает жвачка
Роман Шишов
Корреспондент

Боец ММА Магомед Исмаилов рассказал в преддверии боя с Оланреваджу Дуродолой о своем боевом «допинге». Россиянина спросили, почему он перед одной из тренировок жевал жвачку.

«Это мой допинг. Если я зажевал жвачку, значит, я буду хорош, — приводит слова Исмаилова РЕН ТВ. — Она меня разгоняет, это мое личное, психологическое. Бывает, что баскетболисты жуют жвачку и играют. Есть мнение, что в этот момент ты бываешь более сконцентрирован. Чисто психологический момент. Если чувствуешь, что тебе это помогает, то жуй жвачку и двигайся. А кто-то говорит, что это вредно».

Ранее сообщалось, что Исмаилов и Дуродола прошли процедуру взвешивания. Спортсмены показали одинаковый результат — 91,9 килограмма. Бойцы провели традиционную битву взглядов, после которой ударили кулаком о кулак в знак приветствия.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдет 25 февраля.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Исмаилов — Дуродола» можно купить по этой ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/943782-lysyi-khishchnik-rasskazal-o-svoem-boevom-dopinge
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