Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 14:15

Исмаилов — Дуродола: где смотреть прямую трансляцию и во сколько начало главного боя турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Бой Магомед Исмаилов — Оланреваджу Дуродола начнется в 23.00
Сергей Ревенко
Корреспондент
Магомед Исмаилов и Оланреваджу Дуродола.
Фото Global Look Press

В пятницу, 25 февраля, боец ММА Магомед Исмаилов проведет бой против нигерийского боксера Оланреваджу Дуродола на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который пройдет в Москве.

В четверг бойцы прошли процедуру взвешивания и показали одинаковый вес — 91,9 килограмма. После взвешивания спортсмены провели дуэль взглядов.

Статистика бойцов:

Магомед Исмаилов — Россия, 35 лет. Средний вес (до 83,9 кг). Статистика в ММА: 17 побед, 3 поражения, 1 ничья.

Оланреваджу Дуродола — Нигерия, 41 год. Первый тяжелый вес (до 90,7 кг). Статистика в проф. боксе: 36 побед, 9 поражений.

Главный бой вечера Исмамилов — Дуродола вы сможете увидеть в прямом эфире РЕН ТВ (начало боя около 00.15 — 00.30 часов по мск).

Также плеер видеотрансляции основного карда доступен на YouTube-канале «СЭ» о единоборствах «Ушатайка».

Магомед Исмаилов&nbsp;&mdash; Оланреваджу Дуродола. Мага Исмаилов — Оланреваджу Дуродола: онлайн-трансляция турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Магомед Исмаилов
Оланреваджу Дуродола
0

Читайте также

«Горд за «Зенит»! Он напоминал европейский топ-клуб. «Бетис» уже висел на канатах...» Мнение Орлова
Щербакова: «Победа на Олимпиаде не была моей детской мечтой»
«ВАР вытащил нас в 1/8 финала Лиги Европы». Что думают испанцы о матче «Зенита» и «Бетиса»
Медведев встал в один ряд с Кафельниковым и Сафиным. По числу первых ракеток Россия уступает только США
Биатлонистка чуть не умерла на Олимпиаде. Но как ни в чем не бывало возвращается на лыжню
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Если я зажевал жвачку, значит, я буду хорош». Исмаилов — про боевой допинг
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости