Исмаилов и Дуродола провели дуэль взглядов перед боксерским поединком

Боец ММА Магомед Исмаилов и нигерийский боксер Оланреваджу Дуродола прошли процедуру взвешивания перед боем в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Исмаилов и Дуродола показали одинаковый вес — 91,9 килограмма. После взвешивания спортсмены провели дуэль взглядов, а затем ударили кулаком о кулак в знак приветствия.

Поединок Исмаилова и Дуродолы по правилам бокса станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который пройдет в Москве 25 февраля.

РЕН ТВ в прямом эфире покажет поединок между Исмаиловым и Дуродолой. Трансляция начнется в 23.00 по московскому времени.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.