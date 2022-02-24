Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 15:31

Исмаилов и Дуродола провели дуэль взглядов перед боксерским поединком

Иван Торопцев
Корреспондент

Боец ММА Магомед Исмаилов и нигерийский боксер Оланреваджу Дуродола прошли процедуру взвешивания перед боем в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Исмаилов и Дуродола показали одинаковый вес — 91,9 килограмма. После взвешивания спортсмены провели дуэль взглядов, а затем ударили кулаком о кулак в знак приветствия.

Поединок Исмаилова и Дуродолы по правилам бокса станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который пройдет в Москве 25 февраля.

РЕН ТВ в прямом эфире покажет поединок между Исмаиловым и Дуродолой. Трансляция начнется в 23.00 по московскому времени.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/943529-ismailov-i-durodola-proveli-duel-vzgliadov-pered-boem
Магомед Исмаилов
0

Читайте также

«Арсенал» — «Вулверхэмптон»: прогноз на матч АПЛ 24 февраля
«Ради сына урвал одного Дунь Дуня». Интервью Яковлева об итогах Олимпиады
Прошкин считает, что «Авангард» может вылететь уже в первом раунде плей-офф КХЛ
«Наполи» — «Барселона»: прогноз на матч Лиги Европы 24 февраля
Биатлонистка чуть не умерла на Олимпиаде. Но как ни в чем не бывало возвращается на лыжню
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Оскар Де Ла Хойя заявил, что больше никогда не вернется на ринг
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости