Промоутер Владимир Хрюнов оценил нового соперника российского боксера Виталия Кудухова. Вместо американца Шермана Уильямса, заболевшего коронавирусом, на ринг в Москве выйдет экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA панамец Гильермо Джонс. Этот поединок станет главным боем турнира, который пройдет 13 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Промоутер заявил, что, благодаря замене соперника, бой станет только ярче. По его словам, у Джонса — особые отношения с Россией и ее боксерами. Так, в 2013 году он победил россиянина Дениса Лебедева в титульном бою — однако в скором времени чемпионского пояса его лишили из-за допингового скандала.

«Гильермо Джонс — это главное зло для российского бокса, — цитирует Хрюнова «РЕН ТВ». — То, что он здесь наделал... Ему все-таки в России нужно набить бубен. Он фактически покалечил Лебедева в том бою, подменив перчатки, применив допинг. Для меня это заноза в сердце».

Джонс считает, что промоутер испортил ему жизнь.

«Это большая драматургия. Она вдруг свелась в одну точку. В пятницу, 13 августа, перед ним будет стоять молодой, красивый и сильный Кудухов. Внимание к бою очень большое. Думаю, набьется полная арена. Эфир на РЕН ТВ будет горячим», — добавил Хрюнов.

Перед боем Кудухова и Джонса на ринг выйдут скандальный боец Вячеслав Дацик (Рыжий Тарзан) и Даниял Эльбаев по прозвищу Т-34, Тайсон Дижон (Камерунский Тайсон) и блогер Артем Тарасов, звезда силового экстрима нулевых Брюс Хлебников и обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов.

Турнир состоится на волейбольной арене «Динамо» в Москве 13 авугста. Начало турнира — в 23:00 (мск).