Россиянин Кудухов подерется с экс-чемпионом WBA Джонсом в Москве

Российский боксер Виталий Кудухов проведет бой с экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBA, панамцем Гильермо Джонсом. Этот поединок станет главным боем турнира, который пройдет 13 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Изначально российский тяжеловес должен был провести бой против американца Шермана Уильямса. Однако тот получил положительный результат теста на коронавирус и выбыл из карда.

Панамец удерживал звание сильнейшего боксера в первом тяжелом весе (по версии WBA) в течение нескольких лет (2008 — 2013). Карьеру панамца остановил допинговый скандал — и случилось это после чемпионского боя против другого россиянина — Дениса Лебедева.

Кудухов в 2020 году, он стал победителем турнира Гран-при «Короли Нокаутов Трофи» в тяжелом весе.

Перед боем Кудухова и Джонса на ринг выйдут скандальный боец Вячеслав Дацик (Рыжий Тарзан) и Даниял Эльбаев по прозвищу Т-34, Тайсон Дижон (Камерунский Тайсон) и блогер Артем Тарасов, звезда силового экстрима нулевых Брюс Хлебников и обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов.

Турнир состоится на волейбольной арене «Динамо» в Москве 13 агуста. Начало турнира — в 23.00 (мск).