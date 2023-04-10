Хирн назвал бойца, с которым Энтони Джошуа встретится на «100 процентов»

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что бывший чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) рано или поздно подерется с Джо Джойсом (15-0).

«Эй Джей мне ясно дал понять, что он хочет подраться с Джо Джойсом, — сказал Хирн в интервью iD Boxing. — Они провели друг с другом тысячи раундов в спаррингах, они соревновались на любительском уровне, и их бой в профи — это громкий поединок. Назовите хоть одну причину, почему этот бой не должен состояться.

У Эй Джея осталось где-то 5-8 боев до завершения карьеры, и Джо Джойс 100 процентов будет его соперником".

Джошуа в прошлом бою победил Джермейна Франклина (21-2) единогласным решением судей (118-111, 117-111, 117-111). Бой состоялся 1 апреля на «The O2 Arena» в Лондоне, Великобритания.