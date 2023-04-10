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Сегодня, 14:16

Энтони Джошуа подтвердил, что его следующий бой состоится в декабре

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Бывший чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) заявил, что вернется на ринг только к концу года.

«Мой следующий бой запланирован на декабрь. Не идеально, но каждая деталь является частью большой картины», — написал Джошуа в соцсетях.

Джошуа в прошлом бою победил Джермейна Франклина (21-2) единогласным решением судей (118-111, 117-111, 117-111). Бой состоялся 1 апреля на «The O2 Arena» в Лондоне, Великобритания.

Энтони Джошуа
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