Энтони Джошуа подтвердил, что его следующий бой состоится в декабре

Бывший чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) заявил, что вернется на ринг только к концу года.

«Мой следующий бой запланирован на декабрь. Не идеально, но каждая деталь является частью большой картины», — написал Джошуа в соцсетях.

Джошуа в прошлом бою победил Джермейна Франклина (21-2) единогласным решением судей (118-111, 117-111, 117-111). Бой состоялся 1 апреля на «The O2 Arena» в Лондоне, Великобритания.