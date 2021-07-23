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Гассиев техническим нокаутом победил Валлиша и завоевал титул WBA Asia

01:10
Мурат Гассиев перед боем против Михаэля Валлиша.
Мурат Гассиев перед боем против Михаэля Валлиша.
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Бывший чемпион по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев провел второй бой в супертяжелом весе. На волейбольной арене «Динамо» он победил техническим нокаутом немца Михаэля Валлиша.

Бой завершился в конце четвертого раунда после того, как российский боксер нанес серию ударов сопернику и тот оказался на ринге. Сначала немец хотел продолжить бой, но спустя несколько секунд судья принял решение остановить поединок.

Таким образом, Гассиев завоевал чемпионский пояс WBA Asia в супертяжелом весе.

27-летний россиянин теперь имеет 28 побед (21 КО) и 1 поражение, 35-летний немец — 22 победы (15 КО) и 5 поражений.

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Евгений Козинов все материалы автора

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