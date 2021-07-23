Виллальба одержал техническую победу над Гукасяном

Аргентинский боксер Рикардо Виллальба стал чемпионом в первом среднем весе по версии WBA Asia. Поединок с россиянином Эдгаром Гукасяном был остановлен в 4-м раунде на 1 минута 24 секунды ввиду запрещенного удара со стороны российского боксера.

Во время церемонии награждения команда Гукасяна предложила провести реванш.

Это поражение стало для Гукасяна третьим в карьере. Виллальба, в свою очередь, одержал двадцатую победу.

Главным событием вечера станет поединок бывшего чемпиона по версиям IBF и WBA Мурата Гассиева с чемпионом Европы по версии WBO в супертяжелом весе Михаэлем Валлишем за титул WBA ASIA в супертяжелом весе.