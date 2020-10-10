Гассиев показал, как готовится к бою против Джонсона

Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Мурат Гассиев показал, как тренируется перед боем с американцем Кевином Джонсоном за титул WBA International, сообщает РЕН ТВ.

26-летний россиянин опубликовал видео с подготовкой к поединку в своем Instagram.

«Продолжаем подготовку в Кисловодске», — подписал видео Гассиев.

В активе Гассиева — 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.