Гассиев показал, как готовится к бою против Джонсона
18:19
Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Мурат Гассиев показал, как тренируется перед боем с американцем Кевином Джонсоном за титул WBA International, сообщает РЕН ТВ.
26-летний россиянин опубликовал видео с подготовкой к поединку в своем Instagram.
«Продолжаем подготовку в Кисловодске», — подписал видео Гассиев.
В активе Гассиева — 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/759029-gassiev-pokazal-kak-prokhodiat-ego-trenirovki-pered-boem-s-dzhonsonom