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Гассиев показал, как готовится к бою против Джонсона

18:19
Мурат Гассиев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Мурат Гассиев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Мурат Гассиев показал, как тренируется перед боем с американцем Кевином Джонсоном за титул WBA International, сообщает РЕН ТВ.

26-летний россиянин опубликовал видео с подготовкой к поединку в своем Instagram.

«Продолжаем подготовку в Кисловодске», — подписал видео Гассиев.

В активе Гассиева — 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/759029-gassiev-pokazal-kak-prokhodiat-ego-trenirovki-pered-boem-s-dzhonsonom

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