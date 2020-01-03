Гассиев дебютирует в тяжелом весе 29 февраля

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев проведет свой дебютный бой в супертяжелой весовой категории 29 февраля. Поединок состоится в техасском Фриско в андеркарде боя между Майки Гарсией против Джесси Варгасом, сообщает ESPN.

Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Мурат Гассиев в апреле перешел в тяжелый вес, однако из-за полученной в ходе тренировок травмы плеча не смог провести бой с американцем Джоуи Давейко, запланированный на 27 июля в США. Позже стало известно, что поединок между боксерами, вероятнее всего, пройдет в январе 2020 года.

В активе 26-летнего Гассиева 26 побед при единственном поражении, которое он потерпел в июле 2018 года в бою с украинцем Александром Усиком.