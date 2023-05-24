Фьюри: «Усик — мелкая киска, бегает от меня уже около года»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) уверен, что его поединок с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0) рано или поздно состоится.

«Интересует ли он [Усик] меня? Этот парень — мелкая киска, бегает от меня уже около года. Очень сложно затянуть его на ринг. Но я его не виню, потому что я все из него выбью, когда затяну на ринг. Так что да, продолжай убегать, говнюк, продолжай убегать», — сказал Фьюри Fight Hub TV.

Усик и Фьюри на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об объединительном поединке, однако так и не смогли договориться.