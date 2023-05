Шакур Стивенсон: «Люди всегда будут думать, что Ломаченко победил Хейни»

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0) посоветовал абсолютному чемпиону мира в легком весе Девину Хейни (30-0) провести реванш с Василием Ломаченко (17-3).

«Если бы я был на его [Хейни] месте, я бы точно провел реванш. Потому что я бы не хотел, чтобы публика думала, что этот чувак победил меня. Это будет сопровождать его до конца карьеры», — сказал Стивенсон в интервью The fight is right 9.

Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.