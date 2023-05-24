Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Игры
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 14:15

Хрюнов заявил, что промоутерам Ломаченко была выгодна победа Хейни

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что украинец Василий Ломаченко превзошел Девина Хейни в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

«Рядом с Василием Ломаченко стоял Карл Моретти, второе лицо в компании Top Rank. Он не был расстроен. Я сталкивался с подобной ситуацией, когда Хабиб Аллахвердиев проводил бой на карде Top Rank. Почему-то вдруг судьи посчитали в другую сторону. Это яркая иллюстрация того, что они просто выбрали нового героя. Им была выгодна победа американца. Василий Ломаченко всегда говорил правильную вещь, бои нужно выиграть так, чтобы не возникало сомнений. Конечно, у него была возможность развить успех. Он выиграл бой, но сейчас поговорят-поговорят, а технический результат останется. Думаю, что это не последний бой Василия. На его месте я бы подал протест во все федерации бокса. Сейчас Хейни перейдет в другой вес и одна из федераций назначит Ломаченко титульный бой», — приводит слова Хрюнова MMA.Metaratings.ru.

Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Бой состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.

После поединка многие представители мирового боксерского сообщества выразили несогласие с решением судей.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/khryunov-promouteram-lomachenko-byla-vygodna-pobeda-kheini-253548/
Бокс
Василий Ломаченко
Владимир Хрюнов
Девин Хейни
Читайте также
Роналду разочарован в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу? Подробности
ЦСКА попросил ЭСК РФС рассмотреть два эпизода матча со «Спартаком»
МО сообщило о присвоении Александру Бичаеву звания Героя РФ посмертно
В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сбросили взрывное устройство
В Белом доме предрекли потерю экономических достижений при дефолте
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Мурат Гассиев vs Майк Балогун: тяжелейший нокаут
Махачев — Волкановски: видеообзор боя UFC 284
Яир Родригез — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC 284
Зубайра Тухугов — Элвес Бреннер: видеообзор боя UFC 284
Гловер Тейшейра — Джамал Хилл: видеообзор боя UFC 283
Дейвесон Фигейредо — Брэндон Морено: видеообзор боя UFC 283
Стрикленд — Имавов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Сориано — Копылов: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Нурмагомедов — Барселос: видеообзор боя UFC Fight Night 217
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Арман Царукян — Дамир Исмагулов: видеообзор боя UFC Fight Night 216
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фьюри: «Усик — мелкая киска, бегает от меня уже около года»
Новости
RSS RSS
Все новости