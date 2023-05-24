Хрюнов заявил, что промоутерам Ломаченко была выгодна победа Хейни

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что украинец Василий Ломаченко превзошел Девина Хейни в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

«Рядом с Василием Ломаченко стоял Карл Моретти, второе лицо в компании Top Rank. Он не был расстроен. Я сталкивался с подобной ситуацией, когда Хабиб Аллахвердиев проводил бой на карде Top Rank. Почему-то вдруг судьи посчитали в другую сторону. Это яркая иллюстрация того, что они просто выбрали нового героя. Им была выгодна победа американца. Василий Ломаченко всегда говорил правильную вещь, бои нужно выиграть так, чтобы не возникало сомнений. Конечно, у него была возможность развить успех. Он выиграл бой, но сейчас поговорят-поговорят, а технический результат останется. Думаю, что это не последний бой Василия. На его месте я бы подал протест во все федерации бокса. Сейчас Хейни перейдет в другой вес и одна из федераций назначит Ломаченко титульный бой», — приводит слова Хрюнова MMA.Metaratings.ru.

Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Бой состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.

После поединка многие представители мирового боксерского сообщества выразили несогласие с решением судей.