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Где будет бой Фьюри — Уайлдером 3?

06:00
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри. Фото Getty Images
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри. Фото Getty Images
В ночь на 10 октября в Лас-Вегасе состоится бой за звание чемпиона мира по версиям WBC/The Ring между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

Поединок начнется не ранее 05.00 по московскому времени (9 октября в 19.00 по местному времени).

Бой пройдет в Лас-Вегасе, США, штат Невада на ринге арены T-Mobile. Место проведения одобрила Атлетическая комиссия штата Невада. Предыдущий бой боксеров также прошел в Лас-Вегасе, но на другой арене — MGM Grand.

Арена T-Mobile принадлежит хоккейной команде «Вегас Голден Найтс», а также успела принять восемь боксерских поединков.

Изначально предполагалось, что бой пройдет на арене «Аллегиант», на которой играет команда НФЛ «Лас-Вегас Рейдерс». Но исполнительный директор комиссии Невады сообщил, что стадион не предназначен для проведения мероприятия.

В России бой покажет телеканал «РЕН ТВ» и YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка».

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