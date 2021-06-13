Фьюри оценил шансы Джошуа против Усика

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри не уверен, что чемпион WBA, IF, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа сможет победить Александра Усика.

«Усик левша, он умен и технически оснащен. Он ниже, но справился с Дереком Чисорой, который физически сильнее Джошуа. Я абсолютно уверен в своей победе над Уайлдером, но я бы не был так уверен, что Эй Джей не проиграет этот бой», — цитируют Фьюри Daily Mail.

Бой Джошуа — Усик был санкционирован WBO в конце мая. Недавно появилась информация, что поединок состоится 25 сентября.