Фьюри оценил шансы Джошуа против Усика
17:50
Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри не уверен, что чемпион WBA, IF, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа сможет победить Александра Усика.
«Усик левша, он умен и технически оснащен. Он ниже, но справился с Дереком Чисорой, который физически сильнее Джошуа. Я абсолютно уверен в своей победе над Уайлдером, но я бы не был так уверен, что Эй Джей не проиграет этот бой», — цитируют Фьюри Daily Mail.
Бой Джошуа — Усик был санкционирован WBO в конце мая. Недавно появилась информация, что поединок состоится 25 сентября.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/boxing/article-9677427/Tyson-Fury-opens-beating-demons-wanting-11-kids-AJ-God-teaching-generation.html
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