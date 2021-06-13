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Тайсон Фьюри мечтает стать тренером после завершения карьеры

17:33
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, сколько боев еще хочет провести, и чем будет заниматься после завершения карьеры. 

«Сейчас я хочу остаться в боксе, — цитирует Фьюри Daily Mail. — После открытия собственного зала в Моркаме, я понял, что обучение других дарит мне изумительное чувство. Невероятно работать с молодыми спортсменами, которые ниже тебя уровнем, и наблюдать, как они учатся.

Когда я уйду чемпионом спустя, возможно, 4-5 боев, мы с Шугаром Хиллом откроем дело. Мы будем тренировать некоторых бойцов. Мы уже стартанули, наладив контакт с несколькими молодыми проспектами со всего мира».

32-летний британец отметил, что благодаря тренерству, он всю жизнь сможет заниматься профессиональным боксом.

«Надеюсь, мы найдем нового чемпиона мира, — продолжил Фьюри. — Возможно, это даже важнее, чем мое завоевание всех титулов. Для меня это сложнее. В ринге я точно знаю, что нужно делать для победы, но когда там находится кто-то вместо тебя, ты не можешь это контролировать. Это большой вызов, и я очень этого жду. Я занимаюсь боксом всю жизнь и знаю эту игру изнутри. Благодаря тренерству я смогу оставаться в большом боксе, не получая по лицу. Неплохо, правда?».

Третий поединок Фьюри — Уайлдер запланирован на 24 июля 2021 года. В декабре 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжелом весе.

 

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/boxing/article-9677427/Tyson-Fury-opens-beating-demons-wanting-11-kids-AJ-God-teaching-generation.html

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