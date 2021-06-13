Фьюри не хотел платить Уайлдеру 20 миллионов долларов компенсации и отговаривал от этого Боба Арума

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что пытался убедить своего промоутера Боба Арума не вести переговоры с командой Деонтея Уайлдера о выплате компенсации в 20 миллионов долларов за отказ от трилогии с ним в пользу поединка против чемпиона WBA, IF, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа.

«Бобу почти 90 лет, и он видел многое, — цитируют Тайсона Фьюри Daily Mail. — А если он чего-то и не знает о боксе, то оно того не стоит. Когда суд вынес решение о том, что я должен снова подраться с Уайлдером, он знал, что я откажусь платить даже цент, чтобы Деонтей отошел в сторону.

Не было ни единого шанса, что Арум заплатит 20 миллионов долларов, о которых просили люди из команды Уайлдера. Он просто забронировал стадион Allegiant в Лас-Вегасе на июль ради трилогии».

В конце 2018 года первый бой Фьюри — Уайлдер завершился вничью. В феврале 2020 года британец в седьмом раунде нокаутировал американца и отобрал у него пояс WBC в тяжелом весе.