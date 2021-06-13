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Подписчик Джейка Пола опубликовал видео, где блогер боится посмотреть в глаза Вудли

14:05
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Видеоблогер Джейк Пол заявил, что после того как нокаутирует бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли, его целью станет Нейт Диас, который сегодня проиграл Леону Эдвардсу единогласным решением судей на UFC 263.

«Я вырублю Нейта Диаса после того, как вырублю Тайрона Вудли», — написал Пол в Twitter.

 

Однако в комментарии к посту один из фанатов приложил видео с фотосессии бойцов, где блогер не мог посмотреть в глаза бывшего чемпиона сильнейшей лиги.

«Даже не можешь посмотреть ему в глаза», — написал подписчик.

 

Боксерский поединок Вудли — Пол пройдет 28 августа в США. Трансляцию покажет Showtime.

 

Дополнительная информация:

https://twitter.com/jakepaul/status/1403921114347184136

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