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Харитонов одержал вторую победу в профессиональном боксе

23:20
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов одержал вторую победу в профессиональном боксе. В 8-раундовом рейтинговом поединке супертяжелой весовой категории, прошедшем в Минске на турнире М-1 Fight, он выиграл у южноафриканца Осборна Мачиманы нокаутом в третьем раунде, сообщает ТАСС.

Мачимана во втором раунде побывал в нокдауне, а в середине третьего упал после одиночного удара, и судья остановил бой.

40-летний Харитонов одержал вторую победу на профессиональном ринге.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11636443

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