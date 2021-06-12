Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов одержал вторую победу в профессиональном боксе. В 8-раундовом рейтинговом поединке супертяжелой весовой категории, прошедшем в Минске на турнире М-1 Fight, он выиграл у южноафриканца Осборна Мачиманы нокаутом в третьем раунде, сообщает ТАСС.

Мачимана во втором раунде побывал в нокдауне, а в середине третьего упал после одиночного удара, и судья остановил бой.

40-летний Харитонов одержал вторую победу на профессиональном ринге.