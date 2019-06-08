Фьюри не думает о реванше с Уайлдером

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри думает о предстоящем бое с Томом Шварцем, а не бое-реванше с чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером.

– Я не могу пока говорить о бое с Уалдером, хотя он сам уже думает о нашем бое, который состоится в 2020 году. За это время может случиться все, что угодно. Я не могу думать о прошлом, так как снова могу оказаться в депрессии. Я живу только завтрашним днем и счастлив этому факту. Я же еще даже не подрался в следующую субботу. Меня могут нокаутировать. Уайлдеру нужно победить Ортиса, мне – успешно пройти еще один бой в сентябре или октябре, – цитирует BoxingScene Фьюри.

30-летний британец Фьюри 15 июня проведет поединок с представителем Германии Томом Шварцем. На счету Тайсона 27 побед и одна ничья. А второй бой между Уайлдероми и Фьюри состоится в 2020 году. Их первый поединок в декабре 2018 года завершился вничью.